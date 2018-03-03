3 قطاعات رئيسية تستهلك 90% من الطاقة في المملكة

حمود العنزي(صدى):

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن معدل استهلاك الطاقة في المملكة، مشيرًا إلى أن 3 قطاعات رئيسية ” المباني، النقل، والصناعة ” تستهلك أكثر من 90% من الطاقة في المملكة.

وأوضح المركز أن معدل الاستهلاك اليومي لأسطول المركبات من البنزين والديزل يبلغ نحو 811 ألف برميل، كما تستهلك أجهزة التكييف 70% من طاقة المباني.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المملكة لحل مشكلة الاستهلاك العالي، تتمثل في انخفاض أسعار الطاقة، وانخفاض وعي المستهلك بأهمية كفاءة الطاقة، وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، وضعف الممارسات الرقابية، وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية فيما يخص كفاءة الطاقة.