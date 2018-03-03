التحالف العربي يقصف تعزيزات للحوثي بصعدة

فهمي محمد(صدى):

نجحت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، في تدمير تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية، التي كانت في طريقها نحو كتاف والبقع شمال محافظة صعدة.

وكشف مصدر عسكري، نه تم رصد تحركات عدد من المركبات المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، تسلك طريقاً صحراويا باتجاه عناصرها على الجبهات، وتم استهدافها من قبل طيران التحالف.

يجدر الإشارة إلى أن التعزيزات كانت تضم مسلحين، ما أسفر عن مقتلهم بعد تدمير كافة المركبات.