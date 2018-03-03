تفحم 9 أشخاص في حادث تصادم بمصر

القاهرة(صدى):

وقع حادث تصادم ميكروباص بسيارة بيجو، اليوم السبت، أسفر عن مصرع 9 أشخاص حرقًا، وإصابة 8 أخرية بطريق “الإسماعيلية- القاهرة” الصحراوي.

وقال اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إنه تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة بيجو على طريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوى، بالكيلو 86، دائرة مركز القصاصين نتج عنه، اشتعال النيران فى السيارة البيجو مما أسفر عن تفحم جثث 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وذلك إثر اشتعال النيران.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام؛ لتلقى العلاج للازم، بينما تم نقل جثث المتوفيين إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير والقصاصين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.