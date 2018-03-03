بالفيديو.. مضيفات يحولن رحلة جوية لعرض راقص

نيودلهي(صدى):

خطف طاقم الضيافة على إحدى طائرات الخطوط الجوية الهندية ، الأنظار إليه ، عقب مفاجأتهم للمسافرين على متن الرحلة، بأدائهن وصلة رقص حماسية على وقع أنغام الموسيقى الصاخبة.

وأظهر مقطع فيديو متداول تفاجأ ركاب طائرة SpiceJet التابعة للطيران الهندي بمجرد استقرارهم في الطائرة ببدء طاقم الطائرة استعراضًا احتفاليًا بمناسبة مهرجان الألوان Holi الذي يحتفل به الهندوس كل عام.

يٌشار إلى أن مهرجان “ هولي ” هو المهرجان الشعبي الذي يحتفل فيه الهندوس بالربيع في الهند، نيبال، بنجلاديش، سريلانكا، باكستان والبلدان التي بها جالية هندوسية كبيرة، مثل سورينام، قويانا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ترينيداد، موريشيوس وفيجي.

وأكثر مهرجانات الربيع شهرةً هو ذلك الذي يقام في منطقة براغ، في أماكن مرتبطة بالاٍله كريشنا مثل ماتورا، فريندافان، نانداجاون وبارسانا. وهذه الأماكن تستقطب السياح خلال فصل مهرجان الألوان، والذي يستمر لفترة تتجاوز 16 يومًا.