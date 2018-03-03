وظائف شاغرة للجنسين بكلية جدة العالمية
أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية، عن حاجتها لعدد من الوظائف الأكاديمية والإدارية الشاغرة للجنسين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:.
معلومات إدارية.-
مالية ومحاسبة. –
تأمين وعقار.-
إدارة أعمال. –
تصميم جرافيك. –
تصميم داخلي. –
تصميم أزياء.-
إدارة جودة واعتماد أكاديمي. –
سكرتارية تنفيذية.-
تقنية معلومات. –
علاقات عامة.-
محاسبة.-
– تسويق.
وأوضحت الكلية، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:
– سعوديين وسعوديات الجنسية فقط.
– مؤهل ماجستير أو دكتوراه.
– خبرة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاُ وكتابةً.
وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي::
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