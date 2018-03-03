وظائف شاغرة للجنسين بكلية جدة العالمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية جدة العالمية الأهلية، عن حاجتها لعدد من الوظائف الأكاديمية والإدارية الشاغرة للجنسين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:.

معلومات إدارية.-

مالية ومحاسبة. –

تأمين وعقار.-

إدارة أعمال. –

تصميم جرافيك. –

تصميم داخلي. –

تصميم أزياء.-

إدارة جودة واعتماد أكاديمي. –

سكرتارية تنفيذية.-

تقنية معلومات. –

علاقات عامة.-

محاسبة.-

– تسويق.

وأوضحت الكلية، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:

– سعوديين وسعوديات الجنسية فقط.

– مؤهل ماجستير أو دكتوراه.

– خبرة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاُ وكتابةً.

وذلك على أن يتم التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي::

[email protected]