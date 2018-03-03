بالصور.. 738 نزيلا متدربا في 4 معاهد للتدريب بالسجون بمكة

نايف السالم(صدى):

أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه , سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتنسيق الدائم مع المديرية العامة للسجون بهدف تحقيق النقلة النوعية فيما يتعلق بالبرامج المهنية الإصلاحية للنزلاء لتعمل على توفير جميع الإمكانات من أجل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب تحقيق الغرض الرئيسي من إصلاحهم تحقيقاً للرؤية الوطنية وتجسيداً للمسئولية الاجتماعية على تفعيل دور المعاهد الصناعية للتدريب في السجون .

وأشار إلى قبول 738 نزيلاً متدرباً في 4 معاهد للتدريب في إصلاحيات مكة المكرمة وبريمان وذهبان والطائف خلال العام الحالي ، لافتاً إلى التجهيزات الحالية لتدشين معهد التدريب في سجون القنفذة مطلع العام القادم.

جاء ذلك خلال حفل تخريج (105) من نزلاء المعهد الصناعي بإصلاحية جدة، بحضور مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء سلطان بن فهاد العتيبي ، و مدير اصلاحية جدة المقدم فايز بن مبارك الأحمري ، ومدير المعهد الصناعي الثانوي بجدة مسفر بدران ، حيث أنهى النزلاء تأهيلهم في تخصصات النجارة ، والكهرباء الإنشائية، اللحام، التمديدات الصحية، المحركات والمركبات، وقسم صيانة جوال وأخيراً تطبيقات الحاسب.

من جهته أكد مدير شئون الوحدات التدريبية بإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة خالد الطواب، أن هناك العديد من التخصصات التي تدرب عليها المؤسسة في الإصلاحيات، كما تتولى المؤسسة تأمين احتياجات التدريب من تجهيزات ومستلزمات التدريب , وتوفير المدربين وتحسين بيئة التدريب , ورفع الطاقة الاستيعابية، منوهاً بحرص المؤسسة لتطوير البرامج القائمة، إضافة إلى الاهتمام بنزلاء السجون وإتاحة الفرص التدريبية لهم كما هي متاحة لأقرانهم خارج السجون، مبيناً بأن ما يميز هذه البرامج هو تقديمها بالنظام الفصلي الذي يتيح تنوع البرامج التي يحصل عليها النزيل خلال فترة محكوميتة.