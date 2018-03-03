رجل يتلقى درسا قاسيا من زوجته وعشيقته
لقنت زوجة صينية ، زوجها درساً قاسياً عندما قابلته وهو يسير في الشارع برفقة عشيقته ، بمقاطعة شنشي في شمال غرب الصين.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة لعشيقة الرجل تصفعه على وجهه عندما أدركت أنه كان يكذب حيال كونه عازبا.
وكشفت وسائل إعلام صينية، أن الزوجة في البداية قامت بشد شعر عشيقة زوجها بينما كان الرجل يحمي حبيبته ويحاول تحريرها، وخلال الشجار، عرفت الزوجة أن السيدة الأخرى كانت لا تعرف بشأن زواجه وتركتها، وبعد إطلاق سراح العشيقة، صفعت الرجل على وجهه.
وفي نهاية الفيديو، كشفت الزوجة إنها في الأربعينيات من عمرها وأم لطفلتين توءم، لكن الزوج أراد ولدا، وانتهت اللقطات بالزوجة تمسك زوجها من قميصه ويعبر الثلاثي الشارع، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههه ههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6698 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخاين هو والشيطان واحد وزين ما سوو فيه تسلم يديهم
قوقاز[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه يستاهل جرتو مثل الدبيحه في البيت السلخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25643 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه صار شاة ذئبين قدره وماجاه قليل
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 1 ساعة
وش ابي فيه دام ماشي مع وحده واضرب واسب ليه
طز فيه وبداله يجي عشره