رجل يتلقى درسا قاسيا من زوجته وعشيقته

بكين(صدى):

لقنت زوجة صينية ، زوجها درساً قاسياً عندما قابلته وهو يسير في الشارع برفقة عشيقته ، بمقاطعة شنشي في شمال غرب الصين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة لعشيقة الرجل تصفعه على وجهه عندما أدركت أنه كان يكذب حيال كونه عازبا.

وكشفت وسائل إعلام صينية، أن الزوجة في البداية قامت بشد شعر عشيقة زوجها بينما كان الرجل يحمي حبيبته ويحاول تحريرها، وخلال الشجار، عرفت الزوجة أن السيدة الأخرى كانت لا تعرف بشأن زواجه وتركتها، وبعد إطلاق سراح العشيقة، صفعت الرجل على وجهه.

وفي نهاية الفيديو، كشفت الزوجة إنها في الأربعينيات من عمرها وأم لطفلتين توءم، لكن الزوج أراد ولدا، وانتهت اللقطات بالزوجة تمسك زوجها من قميصه ويعبر الثلاثي الشارع، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث.