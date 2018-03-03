صافرة سعودية تدير مواجهة بوريرام وسيريزو أوساكا الآسيوية

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة الأسيوي، اليوم السبت، عن تكليف طاقم تحكيم سعودي؛ لإدارة مواجهة بوريرام التايلاندي وسيريزو أوساكا الياباني.

وقالت اللجنة إنه تم تعين طاقم التحكيم بقيادة الدولي فهد المرداسي ومساعداه الدوليان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري والحكم الرابع الدولي محمد الهويش والماليزي محمد صبح الدين مقيما للحكام.

وتأتي مباراة بوريرام التايلاندي وسيريزو أوساكا الياباني، في إطار الجولة الثالثة من دوري ابطال أسيا 2018 في مدينة بوريرام التايلاندية يوم الثلاثاء 6 مارس في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.