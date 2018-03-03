رئيس برشلونة السابق: نيمار في الطريق الى الريال

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي برشلونة السابقخوان لابورتا أن باريس سان جيرمان هو السبيل الذي سيقود البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد.

وكان نيمار قد ترك برشلونة للعب في صفوف باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 222 مليون يورو في الصيف الماضي.

وصرح لابورتا عن إصابة نيمار :“ هذا يؤسفني، أن يصاب لاعب مهم لفريقه وأن يفتقدوه وهم في حاجة لتعويض الخسارة 3-1 في سانتياغو برنابيو على يد ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال “.

وتابع :” سبب رحيل نيمار ؟ كان في سن ينبغي فيه الرحيل إلى نادٍ يصبح فيه المرجعية إذا كان يرغب في الفوز بالكرة الذهبية ”.