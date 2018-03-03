وظائف شاغرة لحملة الدبلوم للعمل بالبنك الأهلي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف، لحملة الدبلوم أو البكالوريوس؛ للعمل في فروع الرجال بكل من ” رفحاء، الحناكية ” ، وفقًا للشروط التالية:

– مصرفي ” فروع الرجالة، رفحاء ” .

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ” رجال فقط ” .

– أن يكون من سكان مدينة رفحاء ” لن يتم قبول طلبات من خارج المدينة ” .

– حديث تخرج ” لم يسبق له العمل، أو مسجل في التأمينات الاجتماعية، بحد أقصى سنة واحدة ” .

– حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس، في تخصص: ” إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، لغة انجليزية، حاسب آلي ” .

– المعدل ” جيد ” كحد أدنى.

– العمر 26 سنة كحد أقصى.

– مصرفي عمليات ” فروع الرجال – الحناكية ” .

وأوضح البنك، المتطلبات التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ” رجال فقط ” .

– أن يكون من سكان مدينة الحناكية ” لن يتم قبول طلبات من خارج المدينة ” .

– حديث تخرج ” لم يسبق له العمل، أو مسجل في التأمينات الاجتماعية، بحد أقصى سنة واحدة ” .

– حاصل على الدبلوم أو البكالوريوس، في تخصص: ” إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، لغة انجليزية، حاسب آلي ” .

– المعدل ” جيد ” كحد أدنى.

– العمر26 سنة كحد أقصى.

وأشار البنك، إلى أن التقديم متاح حاليًا، عن طريق الضغط على مربع ” search ” ، واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: هنا .