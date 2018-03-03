آسيوي يستولى على 2.4 مليون درهم من حساب رجل أعمال

دبي(صدى):

اتهمت النيابة العامة في دبي، شاب آسيوي، بالاستيلاء على نحو مليونين و 440 ألف درهم من حساب رجل أعمال من موطنه، وذلك من خلال الاستعانة بطرق احتيالية، وصفة غير صحيحة، بالإضافة لتزوير عدة مستندات.

فيما أشارت النيابة، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، التي نظرت القضية أمس الجمعة، في أولى جلسات المحاكمة، إلى أن المتهم الذي يعمل شريكًا زور مع متهمين آخرين هاربين، طلب استخراج شريحة بدل فاقد، وتوكيلًا خاصًا منسوبًا صدوره إلى محاكم دبي، وبطاقة هوية مقيم إماراتي، وجميعها باسم المجني عليه، البالغ من العمر 64 عامًا.

ذلك بالإضافة إلى تزوير 11 شيكًا، وقيديْ تسليم بطاقة صراف آلي، ودفتر شيكات.