” المرور ” : 48 ساعة لرصد مخالفتي حزام الأمان والجوال آليا

عادل الحربي (صدى):

صرحت الإدارة العامة للمرور، أن الوقت المتبقي؛ لبدء الرصد الآلي، لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، يومان فقط.

وفي هذا السياق، ذكر المتحدث الرسمي للإدارة المرور، العقيد طارق الربيعان، أن عقوبة مستخدمي الجوال، أثناء القيادة هي السجن 24 ساعة، باعتبارها إحدى المخالفات المؤثرة على السلامة، مُرجعًا أسباب غالبية حوادث الطرق، إلى استخدام السائق للجوال أثناء القيادة؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد رصد المخالفات، بعد تدشين نظام ” باشر ” .

وأشار ” الربيعان ” إلى أنه لا يتم إيقاف من يستخدم الجوال، أثناء القيادة 24 ساعة مباشرة، ولكن بعد قيام رجل المرور، بإيقاف المخالف، والتأكد من سجله بالحاسب الآلي، وفي حالة وجود مخالفة مسجلة، عليه من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، يتم عرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية؛ وذلك، للنظر في أمر إيقافه لتكرار المخالفات منه، أما من كان سجله خاليًا من تلك المخالفات، فيكتفي بتسجيل المخالفة، والتأكيد عليه بعدم تكرارها، حتى لا يتعرض للإيقاف.

ويجدر الإشارة إلى أن المخالفات الـ11، المؤثرة على السلامة العامة، التي حددتها إدارة المرور، هي:

– التفحيط.

– قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر.

– تجاوز إشارة المرور الضوئية، أثناء الضوء الأحمر.

– قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.

– المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.

– طمس لوحات المركبة، التجاوز في المنعطفات.

– قيادة المركبة بدون مكابح أو أنوار.

– تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومتراً بالساعة.

– استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

– عدم التوقف تمامًا عند الإشارة ” قف ” .