دراسة توضح علاقة التهابات القولون بالأزمات القلبية

متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة أن التهابات القولون تعتبر من مجموعة عوامل الخطر المسببة للأزمات القلبية، حيث تأثر على نظام المناعة وتجعله يستهدف البكتريا الصديقة ويعتبرها مثل الضارة.

وحددت الدراسة التهابات الأمعاء الدقيقة والغليظة ومرض مرون باعتبارها أكثر مشاكل القولون ارتباطًا بصحة القلب، لافته إلى أن متلازمة القولون العصبي ليست مرضًا التهابيًا على الرغم من الأعراض المتشابهة بينها وبين التهابات القولون.

ووجدت أن عوامل الخطر المرتبطة بالأزمات القلبية مثل التدخين وارتفاع الضغط والكولسترول والسكري تكون أكثر تأثيرًا عند وجود التهابات في القولون.