انتقادات قاسية من جماهير ” الهلال ” تجاه ” سيروتي “

نواف السالم(صدى):

حاز أداء اللاعب الأرجنتيني إيزكويل سيروتي، على إعجاب جماهير ” أزرق الرياض ” ، نظرًا لمهاراته الرائعة، في حين تعرض في الوقت ذاته، لانتقادات قاسية، بسبب غياب الدور الحاسم في تسجيل الأهداف.

وانتقدت جماهير الهلال، جناحها الأيسر بسبب فشله في استغلال الفرص السهلة التي اتيحت له خلال المباريات، إضافة لغياب اللمسة الأخيرة، حيث غرد أحد المشجعين، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” سيروتي يواصل إضاعة الأهداف ” ، فيما كتب آخر على حسابه الشخصي: ” سيروتي مشكلته في اللمسة الأخيرة ” .

يشار إلى أن لقاء الهلال الأخير، مساء أمس الجمعة، قد شهد تحقيق الفريق الفوز بهدف نظيف أمام الفيصلي، أحرزه ” جلمين ريفاس ” برأسية رائعة في مرمى عنابي سدير.

فيما رفع ” الهلال ” رصيده بهذا الفوز إلى49 نقطة بالمركز الأول، في حين توقف رصيد الفيصلي عند النقطة 33 بالمركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري.