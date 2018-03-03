مدرب ليفربول: انتقال ” كوتينيو ” لبرشلونة أفاد الفريق

ماجد محمد(صدى):

أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن انتقال ” فيليب كوتينيو ” إلى برشلونة، جاء في صالح الفريق، حيث جعله أكثر غموضاً أمام المنافسين.

حيث أشار ” كلوب ” ، إلى أن الفريق، كان يبني خططه على ” كوتينيو ” ، فيما أصبح بقية اللاعبين في الهجوم الآن ، يتقاسمون الأدوار في غيابه.

وقال المدرب، خلال مؤتمر صحفي: ” يصعب هذا الأمر المهمة على الفرق المنافسة، ويجعل طريقة أداء فريقي غير متوقعة، في ظل عدم وجود لاعب مهيمن ” .

وأضاف ” كلوب ” : ” فيليب كوتينيو كان لاعباً مؤثراً جداً معنا، وفي المباريات التي كان يغيب فيها الفريق عن مستواه، كان من الرائع أن نمرر له الكرة فربما يحسن استغلالها، لكن في غياب كوتينيو كان يتعين علينا اللعب بطريقة مختلفة وتوزيع المسؤوليات بين اللاعبين ” .

يشار إلى أن ” كوتينيو ” ، كان قد أكمل انتقاله من ” آنفيلد ” إلى برشلونة، في يناير الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 196 مليون دولار، فيما حافظ ليفربول على نتائجه الرائعة، ولم يخسر سوى مرة واحدة، في آخر 19 مباراة بالدوري الممتاز .

جدير بالذكر، أن ” ليفربول ” ، احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الثاني، وذلك قبل مواجهة ” نيوكاسل يونايتد ” غداً السبت.