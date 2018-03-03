بالفيديو.. ضبط متهمين بسرقة مليون و500 ألف درهم

دبي(صدى):

استطاعت النيابة العامة، لشرطة دبي، ضبط متهمين من الجنسية العربية، بتهمة سرقة مليون و500 ألف درهم، من سيارة من نوع ” بينتلي ” ، في 12 دقيقة، حيث تمكّن ضباط مركز القيادة والسيطرة، من ضبطهم باستخدام إجراءات الاستجابة الأولى، للحالات الطارئة، ولم يتح فرصة للمتهمين التصرف في أي جزء من المبلغ و تم رد الحقوق الى أصحابها.

ووفقًا لتفاصيل القضية، وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ من غرفة العمليات، في القيادة العامة لشرطة ” أبوظبي ” ، يُفيد بوجود تعميم على مركبة صالون مطلوبة، بتهمة سرقة مليون و500 ألف درهم من سيارة بنتلي.

وتم تشكيل فرق عمل، وتبين أن السيارة المطلوبة، دخلت إلى منطقة جبل، على ثم توجّهت إلى منطقة جميرا، وتم تحديد مكان تواجدها، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم التعميم على الدوريات الشرطية، المتواجدة في المنطقة؛ لمحاصرتها وضبط من فيها.

ويجدر الإشارة، إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي، أشادت بالتحرّك السريع لأفراد شرطة دبي، في التعامل مع الواقعة، وإلقاء القبض على المتورطين، في الجريمة بسرعة فائقة.