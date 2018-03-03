” التجارة ” تعلن أحقية المتضررين من متجر ” المنتجات المغشوشة ” في التعويض

علي القحطاني (صدى):

أعلن عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، أنه يحق للمتضررين من المتجر الإلكتروني الشهير، طلب تعويض أمام الجهة القضائية، كما يحق للمستهلك طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش، وذلك بعد مداهمة مراقبو الوزارة، للمستودع الخاص به، الخميس الماضي.

جاء ذلك خلال رده، على استفسار مغرد على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن إمكانية طلب تعويض أو استرجاع مبلغ من المتجر الإلكتروني الشهير، الذي رُصد فيه منتجات مقلدة، حيث تجاوب معه متحدث الوزارة، مؤكدًا حقه في طلب تعويض من الجهة القضائية.

يشار إلى أن رجال المراقبة، كانوا قد داهموا مستودعاً يتبع لمتجر إلكتروني شهير، الخميس الماضي، حيث ضبطوا 2500 سلعة مغشوشة ومقلدة من أدوات التجميل.