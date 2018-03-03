إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث تصادم مروع جنوب جدة

نايف السالم(صدى):

أصيب 6 أشخاص تفاوتت حالاتهم من حالات خطيرة إلى متوسطة إثر حادث تصادم طريق الساحل قبل محطة الحجاز باتجاه الجنوب .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر، بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، إن غرفة عمليات جدة، تلقت بلاغا فجر اليوم السبت يفيد بوقوع حادث تصادم.

وعلى الفور باشرت 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة موقع الحادث ومتابعة القائد الميداني فهد الطياري تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع ونقل جميع المصابين عبر الفرق الإسعافية إلى مستشفى الملك عبد العزيز.

وتتمنى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور.