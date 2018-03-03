خوان ماتا يرحب بدخول أليكسيس سانشيز لـ ” مانشستر “

نواف السالم(صدى):

أبدى خوان ماتا، لاعبد وسط مانشستر يونايتد، ترحيبه بزيادة المنافسة على دخول التشكيلة الأساسية، منذ وصول أليكسيس سانشيز، موضحًا إنه يطمح، للتأقلم مع مراكز مختلفة؛ لمساعدة فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

وجاء ذلك على خلفية، انضمام ” سانشيز ” ، إلى يونايتد في يناير الماضي؛ وذلك ضمن صفقة تبادلية، انتقل بموجبها هنريك مخيتريان، إلى ” آرسنال ” ، وشارك مهاجم تشيلي 7 مرات أساسيًا في جميع المسابقات، بينما بدأ ” ماتا ” أساسيًا بـ4 مباريات في نفس الفترة.

وفي هذا السياق، قال الأسباني ” ماتا ” : ” المنافسة قوية، وفي فريق مثل مانشستر يونايتد، هناك منافسة من هذا النوع دائمًا، على المراكز ” .

واكمل حديثه: ” منذ وصولي إلى مانشستر يونايتد، ألعب معظم الوقت في جهة اليمين، لكنني أحاول التكيف مع مراكز مختلفة، ومساعدة فريقي والاستمتاع باللعب ” .

ويجدر الإشارة إلى أن ” ماتا ” سجل 3 أهداف في 22 مباراة بالدوري، هذا الموسم، أما أفضل معدل له فكان في موسم 2014/2015، عندما أحرز 9 أهداف بالدوري.

يُذكر أن ” مانشستر يونايتد ” يحتل، المركز الثاني في الدوري برصيد 59 نقطة، وسيواجه ” كريستال بالاس ” ، صاحب المركز السابع عشر يوم الإثنين المقبل.