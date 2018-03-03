مدرب ” توتنهام ” قبل مواجهة ” هدرسفيلد تاون ” : ستكون معركة حتى الرمق الأخير

ماجد محمد(صدى):

رأى هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق توتنهام، أن الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، سيحتدم، وذلك على الرغم من أن فريقه يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو آخر المراكز المؤهلة لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

حيث يملك ” توتنهام ” 55 نقطة، فيما يمتلك تشيلسي 53، وآرسنال 45،, ويطارد الفريقين ” توتنهام ” الذي يحتاج إلى إنهاء الموسم بشكل قوي، لضمان اللعب في دوري الأبطال.

وقال ” بوكيتينو ” ، في تصريحات صحفية له، قبل مواجهة ” هدرسفيلد تاون “، على ملعب ويمبلي، اليوم السبت: ” ستكون معركة حتى الرمق الأخير، ونعرف تماماً أن الفريق يحتاج إلى ثبات المستوى ” .

يشار إلى أن ” توتنهام ” ، لم يخسر في 16 مباراة في كل المسابقات منذ هزيمته ” 1-4 ” في ديسمبر الماضي، أمام مانشستر سيتي الذي يتصدر الترتيب بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه، حيث يمكنه حسم اللقب بتحقيق خمسة انتصارات.