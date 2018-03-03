عامل نظافة آسيوي يستدرج طفلة ويعتدي عليها

دبي(صدى):

قامت النيابة العامة في دبي، أمس الجمعة، بإحالة عامل تنظيف آسيوي، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء على براءة طفلة خليجية، عمرها 4 سنوات، بعد استدراجها إلى شقة مجاورة للشقة، التي تقطن فيها مع أهلها، مستغلاً وجودها لوحدها في الممر، أثناء العودة من الحديقة الواقعة أسفل البناية.

وذكرت التحقيقات الواردة في هذه القضية، أن المتهم البالغ من العمر 24 عامًا، سحب المجني عليها عنوة، من يدها وأدخلها شقة، في الطابق عينه الذي تقع فيه شقة والديها، وأغلق الباب عليها، واعتدى عليها.

ويجدر الإشارة، إلى أن والدة الطفلة شهدت أمام النيابة، بعودة المجني عليها، وهي تبكي وسردت لها ما حدث معها عصر يوم الواقعة، شعرت بالجوع، ولما أرادت العودة إلى شقتها، ركبت في المصعد وتوجهت إليها؛ لتتفاجأ لدى وصولها إلى الطابق المقصود، بتواجد المتهم الذي راح يسألها عن هويتها، قبل أن يستدرجها إلى شقة مجاورة، ويعتدي على براءتها.