الربيعة يلتقي مدير المساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية البلجيكية

عادل الحربي (صدى):

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الرياض اليوم , مدير المساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية البلجيكية فان أكر، بحضور سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة غيرت كريل ، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.

وقدّم الدكتور عبدالله الربيعة شرحا عن البرامج والمشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز حول العالم وبالأخص اليمن.

كما جرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل التعاون بين الجانبين .

وأبدى المسؤول البلجيكي إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه المركز لإغاثة الشعوب والدول المحتاجة دون تمييز.