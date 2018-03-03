بالفيديو.. يارا تواصل نجاحاتها بفيديو يتخطى الـ 100 مليون مشاهدة

نورة الشهري (صدى):

لا تزال الفنانة اللبنانية يارا تحصد نجاحات أغنياتها التي قدمتها منذ دخولها عالم الفن الى اليوم، حيث تظل لاغنياتها نكهة خاصة يعود لها المستمع من فترة الى أخرى وهذا ما يميزها عن الكثير من الفنانات.

حيث حقق كليب أغنية “ما بعرف” الذي أصدرته يارا قبل عامين وتحديداً في نهاية عام 2015 ، حيث لا يزال يحقق نسب مشاهدة حتى يومنا الحالي وأصبح على مقربة من تحقيق رقم المئة مليون مشاهدة.

يذكر أن أغنية ” ما بعرف ” من ألبوم يارا ” يا عايش بعيوني ” ، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.