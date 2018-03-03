بالفيديو.. إقبال ملحوظ من الفتيات على تجربة القيادة في جدة

نايف السالم(صدى):

لقيت أنشطة قافلة السلامة المرورية، التي أطلقتها جمعية السلامة المرورية، بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، إقبالا ملحوظًا من قِبل طالبات الجامعة بمحافظة جدة، على تجربة القيادة عبر أجهزة افتراضية.

جاء ذلك بالتزامن مع قرب دخول قرار السماح للمرأة في المملكة بالقيادة، والذي يقع في حيز التنفيذ، حيث تمكنت الطالبات خلال القافلة، من تجربة القيادة عبر أجهزة افتراضية، كان الهدف منها تثقيف الفتيات بقواعد السلامة المرورية.

وأطلقت الجمعية بالإضافة لذلك، عدد من الأنشطة الثقافية، لتعريف الفتيات بقواعد القيادة السليمة، وتثقيفهم بأهمية حزام الأمان وقواعد الحد من مخالفات الطريق.

ومن جانبهن، أعربت الفتيات المشاركات عن سعادتهم بتلك التجربة، التي أفادتهم بشكل كبير بطرق القيادة السلمية، وتعريفهم بطرق التغلب على الصعوبات التي قد تواجههم.

فيما أكد مدير جمعية السلامة المرورية بالمنطقة الغربية، إنه من خلال القافلة، سيتم إنشاء أندية للطلاب والطالبات لإيجاد توعية مستدامة لرفع مستوى الوعي المروري، وتمكين المرأة من القيادة بالمملكة.