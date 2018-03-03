مشجع إماراتي يهدد بمقاطعة كرة القدم بسبب إشارات ” الشحات “

نواف السالم(صدى):

انتشر مقطع فيديو لمشجع إماراتي، يقول: ” إنه لا يعرف ما يقوله لأطفاله، الذين حضروا معه المباراة، حال سألوه عن معنى حركة المهاجم المصري حسين الشحات ” ، كما هدد المشجع، بمقاطعة مباريات كرة القدم؛ وذلك في حال لم يتخذ الاتحاد الإماراتي، قرارات ضد ” الشحات ” ، لاعب نادي العين في مباراته أمام الوحدة، الخميس الماضي.

وتابع المشجع كلامه، قائلًا: ” لن أحضر إلى الملاعب؛ لمتابعة المباريات، حال لم يتخذ الاتحاد الإماراتي، قرارًا يعاقب من خلاله الشحات على إشارته ” .

وجاء ذلك بعد أن ظهر ” الشحات ” ، وهو يشير بإشارة ” الذبح “، إلى جماهير نادي الوحدة، في أحد لقطات المباراة، التي انتهت بفوز العين 6/2، وهو الأمر الذي أثار الجدل والغضب في آن واحد.

يُذكر أن ” الشحات ” سجل هدفًا، وصنع 3 في فوز العين 6/2، علمًا أنه انضم إلى الفريق البنفسجي، في يناير الماضي بعقد إعارة من نادي مصر المقاصة، وسجل له 6 أهداف وصنع 6 في 6 مباريات في الدوري الإماراتي.