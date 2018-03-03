سياحية أملج تنظم جولة لقافلتها السياحية

محمود البلوي(صدى):

نظمت لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج مساء أمس ، جولة سياحية لمجموعة من السياح الذين يقضون إجازة عطلة نهاية الاسبوع في المحافظة ، وذلك ضمن برنامج القافلة السياحية التابع للجنة.

وبدأت الجولة من آثار الحوراء وشملت منتزه الدقم السياحي وعدد من المنتزهات ، رافقهم عضو لجنة التنمية السياحية محمود عزازي الذي قدّم شرحاً عن هذه المواقع تناول فيه مدينة الحوراء الأثرية وشاطئ النخيل والمسطحات الخضراء ، بعد ذلك انتقلت القافلة إلى المنطقة التاريخية وزيارة السوق الشعبي القديم الذي كان يعرف بسوق الرقعة سابقاً وتجول السياح داخل ازقة السوق القديم ومشاهدة المباني القديمة والدكاكين وزيارة القلعة التاريخية حيث تعرفوا على أركانها والمعرض التراثي البحري مستمعين إلى شرح من مدير مكتب الآثار أحمد العلاطي على المقتنيات والمعروضات الموجودة فيها ، واختتمت الجولة السياحية بزيارة متحف المناخة حيث قدم الباحث التاريخي زارع حسين الشريف الشرح للزوار عن مقتنيات المتحف والقطع الأثرية التي ضمتها أركان المتحف.

وفي الختام عبّر الزوار عن بالغ سعادتهم بما شاهدوه بالمحافظة , معربين عن شكرهم للجنة التنمية السياحية .