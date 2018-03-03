” بلومبرج ” : خطى حثيثة من البنوك العالمية للتوسع في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير حديث صدر عنها، أن البنوك العالمية تسعي بخطى حثيثة نحو التوسع في المملكة، وذلك عقب أربعة أشهر من حملة الفساد.

حيث أكدت، أن عددًا من البنوك العالمية، من بينها مصرف ” يو بي اس ” السويسري، و ” جولدمان ساكس ” ، كانت قد عينت المزيد من الموظفين بالمملكة، في حين حصل ” سيتي جروب ” على أول تفويض له عقب عودته إلى المملكة بعد غياب دام 13 عامًا.

أما ” دويتشة بنك ” ، فأشار إلى أنه يتوسع في المملكة، في ظل تحسن آفاق مبيعات السندات والأوراق المالية.

فيما لفت إحسان خومان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة ميتسوبيشي ” يو إف جي المالية ” ، إلى أن حملة مكافحة الفساد إيجابية للمستثمرين، مضيفًا إلى أنه على المدى المتوسط، من المرجح أن يستفيد المستثمرون الأجانب من عدم استهداف أي مستثمر أجنبي من قبل حملة مكافحة الفساد.

كما قال سيورد لينارت، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات، والرئيس الإقليمي لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤسسة ” جي بي مورجان ” ، أن حملة الفساد لم تؤثر على خططهم على الإطلاق، مشيرًا إلى أنهم ضاعفوا من أعمالهم بالمملكة، حيث أصبحت المنافسة شرسة، نظرًا لوجود الكثير من الداخلين الجدد.