بالصور.. تعليم الرياض يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض حفلها بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني المقام بمركز غرناطة مول، وحضره نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز .

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ حميدي العنزي أن المشاركة تأتي لتعزيز الشراكة بين تعليم الرياض والدفاع المدني وتقديرا لجهود الدفاع المدني وما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ الأنفس والممتلكات .

من جانبها قالت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الرياض الجوهرة الجهني انطلاقاً من الرؤية السديدة التي اعتمدها ولاة الأمر في أهمية الشراكة بين قطاعات الدولة وإيماناً منا بالدور الفاعل والحيوي الذي يقوم به الدفاع المدني فقد اعتمدنا برنامجاً شاملاً للمشاركة في هذه المناسبة من خلال تقديم فقرات حيه على المسرح من إعداد وتنفيذ مدارس التعليم العام للبنات بالرياض إضافة إلى ركن يضم أعمال ولوحات إرشادية .

وأردفت الجهني : الاحتفاء بهذا اليوم يتم من خلال حملة شاملة تتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات، التي تهدف إلى التعريف بالدفاع المدني ومهامه ورسالته، وتنسيق العلاقة بينه وبين كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى توعية المجتمع عامة والمجتمع المدرسي خاصة باشتراطات السلامة والحفاظ على أفراده من المخاطر، وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية والارتقاء بمستوى الوعي الوقائي ضد كافة المخاطر.

من جانب ذي صلة نفذت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الرياض اللقاء التعريفي الأول لمنسقات الأمن والسلامة بالمدارس و مكاتب التعليم بالرياض لشرح مبادرة ( نحو مدرسة آمنة) من أجل تحسين البيئة التعليمية .

هذا وقد ذكرت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الجوهرة الجهني أن الإدارة تسعى لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار من خلال تحسين وسائل الأمن والسلامة في المرافق التعليمية والمباني المدرسية ، ووضع خطط شاملة على مستوى المدرسة لمواجهة الأزمات وتنفيذها بفاعلية.

وقالت الجهني استهدفنا في هذا اللقاء 103منسقة أمن وسلامة من المدارس المرشحة لتطبيق المبادرة وقد بلغ عدد هذه المدارس 180 مدرسة، حيث تم اختيارهن وفق ارتفاع مستوى الخطورة في المدرسة.

وأكدت الجهني في ختام حديثها أنه يتعين على منسقات الأمن في المدارس تعبئة استمارة تنفيذ البرنامج وتسلميها للمكتب التابعة له لتعمل منسقة الأمن في المكتب على جمع الاستمارات وتفريغها في استمارة واحدة وإرسالها للإدارة ليتم متابعتها من قبل مشرفة الأمن والسلامة المدرسية .