بالفيديو.. رد فعل غريب لرجل أصلع وضع شاب يده على رأسه

متابعات(صدى):

أصيب رجل أصلع بحالة من الغضب عندما مزح معه شاب ووضع يده على رأسه.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، رجل أصلع يجلس على الطاولة وفجأة جاء شاب من خلفه ووضع يده على رأسه مما أصيب الأخير بحالة من الفزع والغضب الشديد وانهال عليه بالشتائم وسط ضحكات الشاب الذي رحل على الفور.