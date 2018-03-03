بالفيديو.. رد فعل غريب لرجل أصلع وضع شاب يده على رأسه
أصيب رجل أصلع بحالة من الغضب عندما مزح معه شاب ووضع يده على رأسه.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، رجل أصلع يجلس على الطاولة وفجأة جاء شاب من خلفه ووضع يده على رأسه مما أصيب الأخير بحالة من الفزع والغضب الشديد وانهال عليه بالشتائم وسط ضحكات الشاب الذي رحل على الفور.
Kid pulls a Michael Jordan on Teachers Head
I don't know why he got so upset. Bald heads have sacred powers.The thing that keeps me up at night…Why Michael Jordan?
Posted by Funny Videos on Wednesday, February 28, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43315 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسخره ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 1 ساعة
بعض الناس عنده حساسيه زائده تجاه صلعته-أي تصرف من قبل الاخرين يعتقد انه استهزاء بالصلعه-وبعض الناس ملقوف مالك ومال الاخرين-
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4081 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي ضربه على الصلعه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 1 ساعة
للعلم الصلعه او القرعه في بعض الأحيان رهيبه خصوصاً——-في بعض المواسم–!!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27105 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه ههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1112 ] نشر منذ 10 دقائق
كف حلاقة على غفلة..هههههههههههههههه.