” التعليم ” : نقل اختبارات التحريري للجدول النهائي

نايف السالم(صدى):

اعتمد الدكتور عبدالرحمن العاصمي، نائب وزير التعليم، عن قرارًا يفيد بنقل اختبارات الجانب التحريري، للمواد ذات الجانبين، إلى أسبوعي الاختبارات التحريرية، وضمن جدولها.

ذلك مع التأكيد على متابعة توزيع خطط المنهج الدراسي في جميع المواد إلى نهاية الأسابيع المحددة في تعاميم التقويم الدراسي لكل عام، وكذلك تعديل ما يلزم في ” نظام نور ” .

وكشفت مصادر بوزارة التعليم، عن أن هذا القرار يأتي بناء على دراسة المختصين في إدارتي الاختبارات والقبول، والإشراف التربوي، للجوانب النظامية، والفنية، لنقل اختبارات الجانب التحريري، واستمرارًا لتطوير نظم وإجراءات الاختبارات، وتجويدها، بما يساهم في تحسين الأداء وعمليات التقويم من أجل التعلم.

يشار إلى أن المواد ذات الجانبين هي: ” التفسير، الحاسب، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء ” .