تحويل المتقدمين على قرض بدون أرض يثير الاستياء

عادل الحربي (صدى):

أوضح صندوق التنمية العقارية، أن جميع من تقدم بدون شرط الأرض، قد تم تحويل بياناتهم إلى وزارة الإسكان، حيث جاء رد الصندوق، من خلال ” تويتر ” ، على مئات المواطنين المستحقين للقرض، بأنه تم تحويلهم إلى وزارة الإسكان وسط استغراب من هذا التصرف.

ويجدر الإشارة، إلى أن هذا القرار أثار استياء المتقدمين، فمن المفترض، إشعار أصحاب القروض، المستحقين لها بضرورة إحضار الأرض، ومن ثم الحصول على القرض، بدلًا من التحويل إلى وزارة الإسكان؛ لأن تحويلهم قد يؤدي إلى حرمانهم، من الحصول على القروض لفترات أخرى طويلة.

يُذكر أن النظام كان يسمح في وقت سابق بالتقديم، على صندوق التنمية العقاري دون اشتراط الأرض، باعتبار أن الانتظار يمتد لسنوات طويلة، وبالتالي يمكن تجهيز الأرض، في حالة اقتراب صرف القرض.