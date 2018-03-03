تحويل المتقدمين على قرض بدون أرض يثير الاستياء
أوضح صندوق التنمية العقارية، أن جميع من تقدم بدون شرط الأرض، قد تم تحويل بياناتهم إلى وزارة الإسكان، حيث جاء رد الصندوق، من خلال ” تويتر ” ، على مئات المواطنين المستحقين للقرض، بأنه تم تحويلهم إلى وزارة الإسكان وسط استغراب من هذا التصرف.
ويجدر الإشارة، إلى أن هذا القرار أثار استياء المتقدمين، فمن المفترض، إشعار أصحاب القروض، المستحقين لها بضرورة إحضار الأرض، ومن ثم الحصول على القرض، بدلًا من التحويل إلى وزارة الإسكان؛ لأن تحويلهم قد يؤدي إلى حرمانهم، من الحصول على القروض لفترات أخرى طويلة.
يُذكر أن النظام كان يسمح في وقت سابق بالتقديم، على صندوق التنمية العقاري دون اشتراط الأرض، باعتبار أن الانتظار يمتد لسنوات طويلة، وبالتالي يمكن تجهيز الأرض، في حالة اقتراب صرف القرض.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4081 ] نشر منذ 1 ساعة
وزارة تتخبط واصبح مطلب الغاء الوزارة هو حل المشكلة التي من اجلها انشأت الوزارة
والحل سهل وبسيط لكن لايريدونه
تكون الحرية للمواطن
عندك ارض وتريد قرض يمنح القرض لبناء مسكن
ماعندك ارض وتريد وحده سكنيه تاخذ دورك حتى تستلم وحده سكنيه جاهزه
مليارات تم رصدها للمواطنين
اين ذهبت ؟؟؟؟؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4081 ] نشر منذ 1 ساعة
الي فهمته من انظمة الوزارة المتخبطه
ماعاد فيه تبني بيتك بنفسك
الوزارة تقودك يامواطن ثم نسلمك للمطورين العقاريين وهم يبنون لك بيت او شقه
وانت تتحمل تبعات اصلاحها وترميمها ومشاكلها
اهم شي ان شركات العقار تشتغل وتبني وتبيع على المواطن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4081 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني اصبحت وزارة مندوب مبيعات للمطورين العقارييين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4081 ] نشر منذ 1 ساعة
وفي النهايه ودي اقول
الي سحب ارصدة الصندوق العقاري يرجعها
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 1 ساعة
كالكوره كل واحد يرميك على الثاني ربما في الاخر تصل او تجد مسمار ينسمك وترمى وانت ماوصلت الهدف-
ناصر[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 41 دقيقة
ابحثوا عن الجندي المجهول في قضية متضرري العقاري واللي لهط الفلوس