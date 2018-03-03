” المرور ” يكشف عن الحالة التي يتم فيها إسقاط المخالفات المرورية
كشفت الإدارة العامة للمرور عن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إسقاط المخالفات المرورية عن المواطن أو المقيم.
وأوضح المرور في تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” بأن المخالفات المرورية يتم الغائها في حال وفاة صاحبها مباشرة.
وقال المرور إن جميع المخالفات تُلغى بمجرد تسجيل الوفاة بالأحوال المدنية بشرط أن يكون تاريخ رصدها قبل تاريخ الوفاة.
يشار أنه من المقرر أن تبدأ الكاميرات المجهزة برصد مخالفات الحزام واستخدام الهاتف الجوال بعد أقل من 72 ساعة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4081 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل المرور يريد الناس تلتزم بقواعد السلامه وتعليمات القيادة
المخالفات المروريه نوع من العقاب لكي يطبق الناس القواعد المروريه
ولكن المرور اغفل جانب الحوافز مقابل الالتزام بقواعد المرور
مثلا شخص امضى سنه بدون ان يخالف قواعد المرور يعطى نقاط او يسقط عنه نصف المخالفات
واذا امضى سنتين وهو ملتزم بقواعد المرور دون اي مخالفة تسقط عنه جميع المخالفات
والبتالي من يلتزم قواعد المرور سنتين سيتمر باذن الله في تطبيقها
لكن الزبده المرور يبي فلوس اهم من السلامه المروريه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27105 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا نظاميآ متوفي
وفاالحقيقة هذا أنا أعلق وأكتب هنا
وعلي مخالفات🤔
الواقع[ عدد التعليقات: 5808 ] نشر منذ 2 ساعتين
أصبح استخدام السيارات هم وكابوس والعياذ بالله واستنزاف أموال الناس خاصة أن البشر معرض لأخطاء والنسيان واخر شيء تاخذون مخالفات على سرعة 50 ك
صداوي[ عدد التعليقات: 1719 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه الله يرحمه مات مقهور
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2193 ] نشر منذ 51 دقيقة
ياليت يتم تحفيض المخالفات ورسومها الغاليه جدا
بحمد الله تدوم النعم[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 48 دقيقة
😳
مرسيدس[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 15 دقيقة
رئيس المرور افضل شخص لحد الان مر على قطاع المرور