” المرور ” يكشف عن الحالة التي يتم فيها إسقاط المخالفات المرورية

علي القحطاني (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور عن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إسقاط المخالفات المرورية عن المواطن أو المقيم.

وأوضح المرور في تغريدة عبر حسابه في ” تويتر ” بأن المخالفات المرورية يتم الغائها في حال وفاة صاحبها مباشرة.

وقال المرور إن جميع المخالفات تُلغى بمجرد تسجيل الوفاة بالأحوال المدنية بشرط أن يكون تاريخ رصدها قبل تاريخ الوفاة.

يشار أنه من المقرر أن تبدأ الكاميرات المجهزة برصد مخالفات الحزام واستخدام الهاتف الجوال بعد أقل من 72 ساعة.