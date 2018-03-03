إصدار نظام ” التخليص الجمركي ” الجديد.. قريبا

عادل الحربي (صدى):

أعلنت مصلحة الجمارك، أنه سيتم إصدار نظام التخليص الجمركي الجديد قريبًا؛ لتعزيز المرونة في الإجراءات ومواكبة رؤية 2030.

وأكدت المصلحة أن رسوم التخليص الجمركي تتعلق بالشركة الناقلة وليس الجمارك، لافته إلى أنه سيتم احتساب رسوم جمركية على الشحنات الشخصية الواردة عبر شركات الشحن السريع بقيمة تزيد عن 1000 ريال بما فيها رسوم الشحن، حسب نوع السلعة.

وأشارت إلى أن رسوم السيارات والعسل تبلغ 5% لكلًا منها، بينما تبلغ رسوم العطور نسبة 6.5%، مستبعده السماح بفسح السيارات الكهربائية حاليًا حتى يتم إعداد لائحة المواصفات من قبل هيئة المواصفات والمقاييس.

كما أوضحت أن الحد المعفي من الرسوم للسجاير عند اصطحاب الفرد لها أثناء السفر يبلغ 200 سيجارة، وبعد ذلك تخضع لضريبة القيمة الانتقائية بنسبة 100% من قيمة البيع.