” جدوى للاستثمار ” تتوقع مواصلة هبوط ايجارات المساكن

علي القحطاني (صدى):

أبدت شركة ” جدوى للاستثمار ” توقعاتها، بشأن مواصلة ” إيجارات المساكن ” ، مسارها الهابط في المدى القريب، وأرجعت ذلك إلى 3 أسباب، تتضمن:

– دخول المزيد من المساكن، التي تعدها برامج وزارة الإسكان إلى السوق.

– تخصيص نحو ثلث حزمة، تحفيز القطاع الخاص، للقروض العقارية السكنية، حيث يتوقع أن يؤدي؛ لخفض أسعار إيجارات المساكن.

– زيادة رسوم المرافقين، التابعين للعمالة الأجنبية والمقابل المالي؛ لتشغيل العمالة نفسها، تدريجيًا حتى عام 2020.

وعلى صعيد آخر، وبافتراض عدم وجود ارتفاع، لنسبة ضريبة القيمة المضافة في 2019، وعدم تعديل الإعفاءات الضريبية، وقلة الزيادة المجدولة في أسعار الطاقة؛ فإن ذلك سيؤدي إلى الحد من الضغوط التضخمية في المملكة عام 2019.