توقعات برياح مثيرة للأتربة والغبار بمكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والتي قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.