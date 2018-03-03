” السلام لصناعة الطيران ” تشارك كراعي ماسي في معرض ” أفد2018 “

تركية البدر(صدى):

تشارك شركة السلام لصناعة الطيران (إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي) كشريك ألماسي في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 ، والذي يقام خلال الفترة 25 فبراير إلي 3 مارس 2018 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وعبر سعادة الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران الأستاذ/ يحيى بن حمود الغريبي عن سعادته البالغة بمشاركة الشركة في هذا المعرض الحيوي الذي يحقق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد السعودي خصوصا في مجال الصناعة بالمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي: إنه شرف لنا ولمنسوبي السلام لصناعة الطيران بأن تتشرف الشركة بالرعاية الماسية لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي.

وتحرص السلام لصناعة الطيران على المشاركة في معرض القوات المسلحة بشكل مستمر لإيمانها برسالة وأهداف المعرض في دعم وتوطين التصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من العلاقة الوثيقة التي تربط السلام لصناعة الطيران مع القوات المسلحة عموماً وعلى وجه الخصوص مع القوات الجوية الملكية السعودية.

وأشاد سعادة الرئيس التنفيذي بجهود القوات المسلحة ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بجهودها في هذا المعرض الهام ، بالإضافة إلي تقديره على الثقة التي حصلت عليها شركة السلام كقدرة وطنية تقوم بخدمات متكاملة وبجودة عالية بما يتلاءم بموقع المملكة في الاقتصاد العالمي ولتلبية كافة الاحتياجات من المؤسسات المدنية والعسكرية في قطاع صيانة الطيران بالمملكة.