الأحد.. ” تقنية البنات ” بتبوك تنظم دورات تدريبية ضمن برامج ” أتقن “

محمود البلوي(صدى):

تبدأ الكلية التقنية للبنات بتبوك يوم غد الأحد ، تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج ” أتقن ” المتضمن العديد من الدورات التدريبية الموجهة للنساء.

وبينت الكلية أن الدورات التي ستُنفذ تشمل ” مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر، والتصوير الفتوغرافي , والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور”, ومدة كل دورة أربعة أيام بمعدل 16 ساعة , وبرسوم تسجيل 200 ريال.

ودعت الكلية الراغبات في الالتحاق بالبرامج التدريبية بالتسجيل من خلال بوابة مركز الأعمال على الرابط التالي :هنا