الأحد.. ” تقنية البنات ” بتبوك تنظم دورات تدريبية ضمن برامج ” أتقن “
تبدأ الكلية التقنية للبنات بتبوك يوم غد الأحد ، تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج ” أتقن ” المتضمن العديد من الدورات التدريبية الموجهة للنساء.
وبينت الكلية أن الدورات التي ستُنفذ تشمل ” مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر، والتصوير الفتوغرافي , والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور”, ومدة كل دورة أربعة أيام بمعدل 16 ساعة , وبرسوم تسجيل 200 ريال.
ودعت الكلية الراغبات في الالتحاق بالبرامج التدريبية بالتسجيل من خلال بوابة مركز الأعمال على الرابط التالي :هنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25620 ] نشر منذ 6 دقائق
بالتوفيق