متفانيًا في العمل.. مدرس يشرح برنامج ” مايكروسوفت وورد ” بدون كمبيوتر

واشنطن(صدى):

شرح معلم في إحدى مدارس غانا برنامج ” مايكرو سوفت وورد ” ، بدون وجود جهاز كمبيوتر واحد، لعدم توفره في المدرسة منذ 2011على الرغم من شرط اجتياز الطلاب اختبار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتأهل إلى مرحلة التعليم الثانوي.

ورسم المدرس مخطط لشاشة كمبيوتر يظهر عليها البرنامج على ” لوح الكتابة ” السبورة، وتم تداول صورة المعلم اثناء الشرح على مواقع التواصل الاجتماعي وحازت على اهتمام المستخدمين، الأمر الذي دفع شركة مايكروسوفت، للإعلان عن عزمها إرسال جهاز كمبيوتر جديد له.

وكتب المدرس، الذي يعرف على ” فيس بوك ” : ” أحب طلابي لذلك يجب عمل ما يجعلهم يفهمون ما أقوم بتدريسه ” .