ورشة عمل للتعريف بخدمات منصة ” بارع ” الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

ينظم البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ” بارع ” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبرنامج ” تسعة أعشار “، يوم غد الأحد ،ورشة عمل عن التعريف بخدمات منصة بارع الإلكترونية.

يأتي ذلك بهدف تشجيع الحرفيين للتسجيل لعرض منتجاتهم وتسويقها إلكترونياً، والتعريف بخدمات منصة برنامج الحرف اليدوية ” بارع “، وذلك في قاعة الشيخ سليمان الحماد للرجال، وقاعة الشيخ ناصر الزرعة للنساء في غرفة الأحساء.

ويعمل ” بارع ” على تنظيم قطاع الحرف والصناعات اليدوية وتنميته، ليصبح رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير فرص العمل للمواطنين، وزيادة الدخل، وإبراز التراث، ويوفر منتجات قادرة على المنافسة، وقابلة للتسويق داخل المملكة وخارجها.

ويعد برنامج ” تسعة أعشار ” مبادرة وطنية أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، وتعمل تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف دفع عجلة نمو الأعمال، وإفساح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأخذ زمام المبادرة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.