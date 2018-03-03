بالفيديو.. موقوفون يكشفون تجاربهم مع القيادة تحت تأثير المخدرات

عادل الحربي(صدى):

روى موقوفون في سجن الحاير عن تجاربهم مع القيادة تحت تأثير المخدرات والمُسكرات، في لقاء أجراه برنامج ” الله يعطيك خيرها ” معهم.

وأوضح أحد الموقوفين أنه كان يقود السيارة تحت تأثير الخمر، وكانت تطارده دورية أمنية، وأثناء هروبه منها بسرعة ما بين 150 و160 كم/ ساعة صدم شخصين كانا يعبران الطريق ما أدى لوفاتهما.

وقال آخر : ” إنه كان مدمناً على استخدام حبوب الزانكس المهدئة، ووصل به الإدمان إلى تناول 70 حبة في اليوم الواحد، وفي أحد الأيام، وأثناء وقوعه تحت تأثير الحبوب، ارتكب حادثاً مرورياً تسبّب في تفتت عظام وجهه بالكامل ” .