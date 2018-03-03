طالب جامعي دخله 840 ريال يبحث عن عمل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة ملصقة على مصرف الراجحي في مدينة أبها، لطالب جامعي يبحث عن فرصة عمل، دخله 840 ريال فقط.
وكتب الشاب في الورقة الملصقة في محاولة جديدة للبحث عن وظيفة : ” دخل 840 ريال مع غلاء الأسعار، قدمت على أكثر من شركة لكن ولا فايدة ” ، تاركًا أرقامه على أمل التواصل معه.
أبو عمر[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة
أولا / نسأل الله له التيسير
ثانياً / حسافة يكون جامعي وبعض الكلمات من خطه ماتنقرى إضافة إلي الخط سيئ للغاية ز
ماجد الماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة
بالله في افشل من كذا بشر …
حب النوم ، والتسدح ، و الفله ، والاستراحات ، و الفلتات من الدوام ، ، وفي الاخير يقولك ما لقيت عمل .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25620 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يرزقه من واسع فضله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43311 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يرزقنا واياه من حيث لانحتسب ويغنينا بفضله عمن سواه ,, آمين ,,