طالب جامعي دخله 840 ريال يبحث عن عمل

أبها(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة ملصقة على مصرف الراجحي في مدينة أبها، لطالب جامعي يبحث عن فرصة عمل، دخله 840 ريال فقط.

وكتب الشاب في الورقة الملصقة في محاولة جديدة للبحث عن وظيفة : ” دخل 840 ريال مع غلاء الأسعار، قدمت على أكثر من شركة لكن ولا فايدة ” ، تاركًا أرقامه على أمل التواصل معه.