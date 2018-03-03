فضيحة لمدير مدرسة يتحرش بالطالبات

مليكة فؤاد(صدى):

أكدت مجموعة من الطالبات بإحدى المدارس الثانوية بالرباط، تعرضهن لمضايقات و تحرش جنسي من قبل المدير، ليصل الأمر إلى تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بممارسات مدير مؤسستهم ومطالبة السلطات بفتح تحقيق وبحث دقيق في الحادثة.

وتفصيلًا تقدمت إحدى الطالبات بشكوى عبر والدتها لوكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، قالت فيها إن ابنتها البالغة من العمر 16 سنة والتي تدرس بمستوى الأولى الثانوي، تعرضت للتحرش الجنسي من طرف مدير المؤسسة بعد أن ذهبت إلى الإدارة في مهمة من أستاذها، الأمر الذي تسبب لها في مشاكل نفسية وتغير في سلوكياتها، جعلها ترفض الذهاب إلى المدرسة.

وأكدت عدة طالبات أخريات أنهن تعرضن لنفس الاعتداء، وأكدن في شهادات مصورة أن المدير كان يستدعيهن إلى مكتبه ويحتجزهن، ويتعمّد تلمّس مناطق حسّاسة من جسدهم، الأمر الذي أثار رعبهن وهلعهن.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بضرورة إجراء تحقيق وتسليط العقوبات اللازمة على المدير إذا ثبت تورطه في هذه الفضيحة.