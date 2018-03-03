صحيفة بريطانية: محمد بن سلمان يقود المواجهة ضد الأفكار المتطرفة

نايف السالم(صدى):

أكدت صحيفة ” الاندبندنت ” البريطانية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، يقود المواجهة ضد الأفكار المتطرفة وغير المعتدلة ،ويعمل لإعادة الإسلام إلى الاعتدال الذي تم اختطافه من قبل المتطرفين.

وقالت الصحيفة في تقرير مطولاً لها لتعريف البريطانيين بولي العهد قبل الزيارة المرتقبة في 7 مارس الجاري، إن محمد بن سلمان زعيم قوي وشخصية مهمة جداً لأسباب كثيرة، فهو مهندس رؤية 2030 الطموحة لتغيير السعودية وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح التقرير أن تغييرات وإصلاحات الأمير محمد بن سلمان سرعان ما وصلت إلى المجتمع وهي التغييرات التي طال انتظارها، منها فتح فرص العمل للنساء بحيث يمكنها أن تشكل 30% من القوى العاملة على مدار السنوات الـ 12 المقبلة، إلى جانب فرص عمل للشباب في مجالات مختلفة لم تكن موجودة سابقاً.

ولفت إلى أنه وراء العمل لإعادة الشرعية في اليمن عقب انقلاب المليشيات الحوثية على الحكومة بدعم من إيران، موضحا أن زيارة الأمير محمد تعني فتح صفحة جديدة مع بريطانيا، وهو ما أكده وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

يذكر أن ولي العهد سيصل إلى لندن في السابع من مارس الجاري في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام سيلتقي خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي ومسؤولين حكوميين وكبار أفراد الأسرة المالكة البريطانية.