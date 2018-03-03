بدء ظهور ثمار توطين الصناعات العسكرية

عادل الحربي(صدى):

قامت شركة التدريع السعودية بتصنيع 500 عربة في 2017 ، وتم توريد 200 سيارة منها إلى وزارة الدفاع وتعمل الشركة حاليا على تدريع 105 عربات للوزارة، بأيد ومنتجات محلية 100%.

وأوضح مدير العلاقات العامة للشركة أن قيمة تصفيح العربات تبدأ من 300 ألف إلى 600 ألف بحسب المواصفات المطلوبة من العميل، وأن الشركة تعاملت مع عدد كبير من القطاعات الحكومية العسكرية بنسبة تصل إلى 80 %.

ومن الجهات الحكومية التي تقتني العربات المصفحة، وزارة الدفاع والقوات المشتركة والقوات البرية ،ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها وتشترط أن تكون بمعايير ومواصفات بالغة الدقة والجودة، ضد الرصاص الحي والمتفجرات، وتمتلك مرونة في التحرك في ساحة المعركة.

يذكر أن النسخة الرابعة من معرض ” أفد 2018 ” شهد زيادة في عدد القطع المعروضة والمساحات المحجوزة والشركات العارضة سواء كانت داخلية أم خارجية.