في اليوم العالمي للغة العربية.. موريتانيا: قوة اللغة من قوة الأمة

نواكشوط(صدى):

نوه وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، عن أهمية اللغة العربية ،مؤكدًا أنها ستبقى ركيزة أساسية في تشكيل الوعي وتوجيه العقول نحو ترقية المفاهيم وتحسين المحتوى المعرفي العلمي.

وشدد على أن قوة اللغة من قوة الأمة، مبينًا أن نهضة الأمة تشكل رافدًا للغة فتتطور تطورًا موازيًا لما يجري على صعيد واقع الأمة.

وأشار إلى أن اللغة العربية كانت لغة العلوم التطبيقية، كما كانت لغة العلوم الأخرى في فترة ازدهارها وريادتها وكان حلم اللغات العالمية حينها أن تترجم هذه المعارف إلى لغاتهم، وكان لهم ذلك فنهضوا بها إلى يومنا هذا لذا فإن رسالة أبناء اللغة العربية اليوم أن يعيدوا احتضان لغتنا الجميلة لكل ما استجد من علوم العصر حتى تأخذ الصدارة من جديد.

وأكد أن واقع اللغة العربية اليوم في البلاد العربية يستدعي من القائمين عليها العمل على العناية بها وحمايتها من كل تهديد.