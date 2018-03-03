بعد حزنه على وفاة زوجته وتنظيمه لسباقات خيرية باسمها يتضح أنه القاتل

باريس(صدى):

بعدما أبدى حزنه الشديد وبكاؤه وانهياره، ورغم تنظيمه للسباقات الخيرية باسم زوجته، التي قتلت في فرنسا،اتضح أنه هو القاتل.

واعترف الزوج جوناثان دافال بقتل زوجته، رغم قيامه بالكثير من الأمور بعد اختفائها أظهرته في وضع المفجوع على اختفائها ومقتلها بل وقيامه بتنظيم ماراثون باسمها.

وأوضح القاتل أن الحادث وقع في ليلة 28 أكتوبر خلال العودة من عشاء عائلي، وفي صباح اليوم الثاني، نقل جسم زوجته في سيارته، وقام بإخفائها وسط الأخشاب في إحدى الغابات، ثم أبلغ الشرطة عن اختفاءها.