اشتراط ” الختم ” من وزارة التجارة لإعفاء الذهب من القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أقرت هيئة الزكاة والدخل، على مستثمري المعادن الثمينة، شرطا بأن تحمل تلك المعادن من ” ذهب ،أو فضة، أو بلاتين ” ، ختما بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، أو شعار المعيار الدولي، بما يضمن جودتها ويسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية، لاعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أو خضوعها للنسبة الصفرية.

وأكدت الهيئة أن المعادن الاستثمارية المستوردة من الخارج يجب أن تكون معالجة من قبل معالج مدرج في قائمة المعالجين المعتمدين ،الصادرة من رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية والفضية أو البلاتينية.