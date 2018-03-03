تعليق ” أم نوف ” وزوجها بعد تأييد حكم انفصالهما في ” تكافؤ النسب “
أكدت ” أم نوف ” وزوجها علي بن عباد القرني بعد تأييد محكمة الاستئناف لحكم فسخ زواجهما، أنهما لايريدان الانفصال ويعتزمان التقدم بالتماس لإعادة النظر في الحكم.
وتخشى الزوجة إعادتها جبريًا لمنزل أهلها ،أو تحويلها إلى دار الرعاية الاجتماعية، بحسب تصريحات سابقة لها.
يذكر أن قاضي محكمة العیینة قد أصدر منذ عامين، بقضیة تكافؤ النسب حكما بخلع الزوجة من زوجھا، بعدما قدم أعمام الزوجة مذكرة حول كون زوج ابنتھم أقل نسباً.
abdul[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 1 ساعة
نتانة الجاهلية.
M-512[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 1 ساعة
بحق ألي خلق الجحيم ابي اعرف وش معنى (تكافؤ النسب)!!!!!!!!!
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25610 ] نشر منذ 30 دقيقة
اخي مدري اختي 512M اختصر لك الموضوع من الاخر وحسب ماهو موجود في ذا الزمان السالفه كيد ومكايد ونعصريه بحته. كلها مجتمعه في هذي الكلمه (ما انت من مسوانا ولا انت منكحنا لنا ) ورموا. وراهم كلام الله ورسوله واتبعو خطوات الشيطان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25610 ] نشر منذ 28 دقيقة
بس انت ليش تجيب ذكر الجحيم تعوذ من الشيطان
العنااد[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 24 دقيقة
الناس تدور لبناتهم ازواج صالحين طيبين وهذولي يفرقون بين بناتهم وازواجهم حسبنا الله ونعم الوكيل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25610 ] نشر منذ 23 دقيقة
بس يامها التميمي وعلي القرني لا تخافون. دام الفسخ اعتمد من وزارة العدل فالشغل حامي يعني عود من عرض حزمه