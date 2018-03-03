تعليق ” أم نوف ” وزوجها بعد تأييد حكم انفصالهما في ” تكافؤ النسب “

عادل الحربي(صدى):

أكدت ” أم نوف ” وزوجها علي بن عباد القرني بعد تأييد محكمة الاستئناف لحكم فسخ زواجهما، أنهما لايريدان الانفصال ويعتزمان التقدم بالتماس لإعادة النظر في الحكم.

وتخشى الزوجة إعادتها جبريًا لمنزل أهلها ،أو تحويلها إلى دار الرعاية الاجتماعية، بحسب تصريحات سابقة لها.

يذكر أن قاضي محكمة العیینة قد أصدر منذ عامين، بقضیة تكافؤ النسب حكما بخلع الزوجة من زوجھا، بعدما قدم أعمام الزوجة مذكرة حول كون زوج ابنتھم أقل نسباً.