” العدل ” تقدم خدمات تضع في اعتبارها المشاعر الإنسانية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العدل عن تقديمها لعدة خدمات تضع في الاعتبار المشاعر الإنسانية والظروف الصعبة.

وجاء إتاحة تزويج الفتيات المعضولات خارج أوقات العمل الرسمي بالمحكمة، من ضمن سلسلة الخدمات ،وذلك نظرًا لتحرج بعض الأزواج من المراجعة أثناء العمل، كما يمكن محاكمة السجناء عن بعد، كي لايتعرضوا إلى الحرج حين الخروج من المحكمة.

ومن ضمن الخدمات أيضًا ذهاب كتاب العدل إلى المرابطين في الحد الجنوبي ،لإنهاء معاملاتهم، وذلك تقديرًا لهم، بالإضافة إلى إنشاء كتابات عدل متنقلة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أو الموقوفين.

وأقرت الوزارة بإنشاء مراكز لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالرؤية والزيارة والحضانة بدلا من مراكز الشرطة حرصًا على أن تتم في أجواء أسرية صحية.

وأسندت توثيق زواج غير السعوديين لمأذوني الأنكحة في منازلهم بدلا من إلزامهم بالحضور إلى المحكمة وقت الدوام الرسمي فقط.