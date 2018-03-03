مجلة أمريكية: ” الاستثمار ” ركيزة أساسية في رؤية ولي العهد

نايف السالم(صدى):

أكدت مجلة ” فوربز ” الأمريكية ، أن الاستثمار يعتبر ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان، لدعم الاقتصاد وتحويله من الاعتماد على النفط فقط إلى عدة أقطاب.

وذكرت المجلة في تقريرها أن ولي العهد يركز في جولته المقبلة بلندن وواشنطن، على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في إطار رؤية المملكة 2030 التي هدفها تنويع القاعدة الإنتاجية.

ولفتت المجلة إلى أن زيارة سموه للولايات المتحدة ستشمل مدن الصناعة الكبرى، منها ” هيوستن ” و ” تكساس ” ، و ” سان فرانسيسكو ” ، وغيرها.